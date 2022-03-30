Стали известны имена претендентов на получение звания «Почетный гражданин города Петрозаводска»

В этом году на получение звания «Почетный гражданин города Петрозаводска» претендуют четыре кандидата.

В мэрии карельской столицы состоялось заседание комиссии по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Петрозаводска». Как сообщает пресс-центр администрации, в этом году в список претендентов на почетное звание включены четыре кандидата, заявленных общественными организациями, учреждениями и трудовыми коллективами.

В числе претендентов: Вячеслав Рашев (посмертно), активный горожанин, лыжник, много лет помогавший благоустраивать трассу «Фонтаны»; Сергей Серегин, директор группы компаний печного центра «КАМИ»; Юрий Шлейкин, главный (внештатный) редактор ООО «Издательство «Острова»; Александр Балашов, директор Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет».

12 мая определится окончательный список претендентов (не более трех). Проект решения вынесут на сессию Петросовета. Торжественное вручение наград состоится в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню города Петрозаводска.