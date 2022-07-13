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Стали известны лучшие прически на осень 2022 года

Новости. Общество
00:10, 23 Июля 2022
фото: © Pinterest / 24hair.ru / lady-rf.ru

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Парикмахеры назвали прически, которые будут популярными осенью.

Звездные парикмахеры Миа Сантьяго и Никки Нелмс из Нью-Йорка назвали лучшие прически на осень 2022 года. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на сайт издания PopSugar.

Так, по словам стилистов, в грядущем сезоне будут особенно популярны прически в стиле 1990-х годов и гладкие пучки с тугим узлом. При этом Сантьяго отметила, что при укладке волосам необходимо придать упругость и максимальный объем посредством расчески с круглой щеткой и средств для стайлинга.

Помимо прочего, в списке трендов оказалась кудри в стиле ретро. «Осенью я рекомендую обратить внимание на пушистые ретро-кудри. Данную прическу легко создать с помощью набора для завивки», — рассказал Нелмс.

В завершение Сантьяго отметила мягкие волны и пояснила, что им можно придать немного небрежности. Для этого необходимо во время укладки разделить волосы на несколько прядей, заплести их в косы и провести по ним горячей плойкой. После этого специалистка посоветовала нанести на локоны сухой крем, чтобы подчеркнуть их естественную текстуру.

В июле стало известно, что вновь вернулись в моду прически из 1980-х годов благодаря популярному сериалу «Очень странные дела». Речь идет о таких стрижках, как шэг, маллет, пикси и бикси, для которых характерны многослойность и нарочитая небрежность. Отмечается, что указанные прически стали трендовыми благодаря широкой популярности героя Эдди Мансона, роль которого в шоу исполняет актер Джозеф Куинн. Знаменитость снялся в картине с длинными и объемными волосами.

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