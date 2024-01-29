Стали известны лучшие учреждения культуры Карелии, а также их лучшие сотрудники

Победители получат денежное поощрение.
В Минкультуры Карелии назвали лучшие муниципальные учреждения культуры и их лучших сотрудников.
Как сообщили в паблике министерства, конкурс проводился среди работников и учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях республики.
Благодаря нацпроекту «Культура» победители получат денежное поощрение:
учреждения культуры – 100 000 рублей;
работники – 50 000 рублей.
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