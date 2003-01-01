Стали известны обстоятельства пожара в Кондопожской ЦРБ, в котором погиб человек

Возгорание в Кондопожской больнице произошло в одной из палат инфекционного отделения.

Площадь пожара составила 20 кв.м, рассказали «Столице на Онего» в МЧС Карелии. Спасатели не допустили проникновения огня в другие помещения больницы.

Погиб, как стало известно нашему изданию 77-летний мужчина. Как сообщалось ранее, это одинокий мужчина, который оформлялся для перевода в психоневрологический интернат, рассказали в Минздраве.

Прокуратура организовала проверку по факту пожара. Как сообщили в ведомстве, возгорание произошло в ночь на 26 января в палате инфекционного отделения Кондопожской районной больницы. В ходе проверки прокуратура установит причины и обстоятельства происшествия, даст оценку соблюдению ответственными лицами требований пожарной безопасности.



— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — уточнили в ведомстве.

Напомним, на момент пожара в отделении находились восемь пациентов, они переведены в основное здание. На втором этаже медучреждения находится детское отделение, никто из малышей не пострадал. Одну женщину с ребенком врачи перевели в основной корпус, еще двух детей отпустили домой вместе с матерью. Персонал отделения не пострадал. В больницу выехал министр здравоохранения Карелии.