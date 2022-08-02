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Стали известны обстоятельства взрыва на газопроводе в Карелии

Новости. Происшествия
11:50, 03 Августа 2022
фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

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На участке газопровода, расположенном в Прионежском районе Карелии, могла произойти разгерметизация с возгоранием.

В 6 часов 18 минут на объекте произошла разгерметизация с возгоранием.

Об этом сообщили «Столице на Онего» в службе по связям с общественность и СМИ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

Пострадавших нет, поврежденный участок был локализован. 

Газоснабжение населения и коммунально-бытовых потребителей обеспечивается из запасов газа в газопроводе. Крупные потребители временно переведены на резервные виды топлива, сообщили в «Газпроме».

Бригада «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» приступила к восстановлению участка. Причины происшествия установит специально созданная комиссия.

Как сообщалось ранее, авария произошла около шести утра в районе села Таржеполь Прионежского района. Взрыв произошел предположительно внутри газопровода, с разбросом частей газопровода на 30 метров. Наблюдалось факельное горение высотой до 100 метров, загорание лесополосы ориентировочно на площади 2,5 га. Пожар потушен силами пожарных частей, подведомственных Госкомитету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и МЧС РК.

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