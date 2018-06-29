Стали известны органы власти, хуже всех распоряжающиеся своими деньгами

Министерство финансов Карелии опубликовало рейтинг качества финансового менеджмента по итогам 2017 года, в котором обозначены лидеры и аутсайдеры среди министерств и ведомств.

Минфин выпустил аналитическую записку "О результатах проведения годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей (администраторов) средств бюджета Республики Карелия за 2017 год".

Мониторинг качества финансового менеджмента определяет среди министерств и ведомств лидеров и аутсайдеров по управлению собственными финансами.

Позиции аутсайдеров в рейтинге заняли министерство национальной и региональной политики республики (64,6), министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии (54,8) и министерство имущественных и земельных отношений (49,1).

Кто оказался лидером рейтинга, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".