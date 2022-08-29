Стали известны первые признаки развивающегося алкоголизма

Нарколог рассказал, в каком случае можно говорить о развитии алкоголизма.

Мечты о выпивке на выходных или после работы можно считать первым симптомом развивающегося алкоголизма, рассказала главврач наркологической клиники «Спасение», нарколог Кира Устюгова. Признаки развивающейся зависимости она назвала в беседе с Ura.ru. Ее слова приводит Лента.ру.

Врач указала на то, что на первой стадии алкоголизма люди могут начать выпивать по выходным или в вечернее время в будни. «Человек начинает мотивировать себя, что он заедет в магазин после работы или дождется выходных, чтобы выпить. Таким образом он сам себя нагоняет уже перед употреблением», — объяснила Устюгова, добавив, что от этого человек получает чувство эйфории от предстоящего процесса.

Однако, продолжила она, со временем количество и крепость употребляемого алкоголя может расти. В этом случае, по ее словам, необходимо обратиться за помощью к специалисту.