10:48, 14 Декабря 2018
Стали известны подробности аварии на трассе "Петрозаводск-Ошта" с участием грузовика
Новости по теме
Загрузка...
В ГИБДД Карелии рассказали, что в ДТП пострадали два человека.
Напомним, ДТП произошло 13 декабря в 7.50 около Орзеги на 20 км автодороги "Петрозаводск-Ошта". По словам участников, пострадали три человека. В Госавтоинспекции утверждают, что два.
Водитель автомобиля Lada Kalina, жительница п. Деревянное, допустила занос транспортного средства, выехала на встречную полосу движения и совершила столкновение со встречном автомобилем "КамАЗ".
В результате происшествия травмированы: 57-летняя водитель Лады и её 37-летняя пассажирка. Женщины госпитализированы в БСМП.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.12.2018, 17:19
12.12.2018, 11:59
09.12.2018, 18:15
09.12.2018, 09:49
07.12.2018, 12:37
Аналитика
13.12.2018 11:41
Капитал
Размышления по итогам визита карельской делегации в Беларусь.
12.12.2018 11:35
12.12.2018 10:49
12.12.2018 09:14
10.12.2018 15:35
Чтиво
Сегодня 12:32
Личное мнение
Карельские депутаты решили переименовать историческое название острова в Ладожском озере.
Сегодня 09:46
12.12.2018 13:43
07.12.2018 15:50
Медиа
Новое
Сегодня 12:02
Комментарии