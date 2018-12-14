Стали известны подробности аварии на трассе "Петрозаводск-Ошта" с участием грузовика

В ГИБДД Карелии рассказали, что в ДТП пострадали два человека.

Напомним, ДТП произошло 13 декабря в 7.50 около Орзеги на 20 км автодороги "Петрозаводск-Ошта". По словам участников, пострадали три человека. В Госавтоинспекции утверждают, что два.

Водитель автомобиля Lada Kalina, жительница п. Деревянное, допустила занос транспортного средства, выехала на встречную полосу движения и совершила столкновение со встречном автомобилем "КамАЗ".

В результате происшествия травмированы: 57-летняя водитель Лады и её 37-летняя пассажирка. Женщины госпитализированы в БСМП.