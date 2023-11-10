В ГИБДД рассказали подробности аварии с участием подростка на питбайке возле Петрозаводска

В Госавтоиснпекции Карелии рассказали об аварии в Заозерье.
В селе Заозерье Прионежского района ДТП с участием подростка произошло в пятницу, 10 ноября. В 20.45 автомобиль Renault Sandero, за рулем которого находился 43-летний водитель, совершая левый поворот, столкнулся с питбайком, двигавшимся прямо. При этом на мотоцикле не были включены световые приборы.
За рулем питбайка находился 15-летний подросток, получивший в результате аварии травмы.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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