Стали известны подробности аварии со сбитой пенсионеркой в Петрозаводске

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали о ДТП на улице Чапаева.

Напомним, ранее появилась информация о произошедшей во вторник, 18 января, аварии с участием пешехода на улице Чапаева в Петрозаводске. В районе дома № 10 в 9.00 автомобиль Datsun сбил пешехода — 70-летнюю женщину, получившую травмы. Пенсионерка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем автомобиля находился 65-летний мужчина.

Как уточнили в ГИБДД Петрозаводска, водитель сам доставил пострадавшую в травмпункт, где ей была оказана необходимая помощь и назначено лечение.

Поскольку водитель уехал с места ДТП и при этом не сообщил об аварии в ГИБДД, в отношении мужчины был составлен протокол об оставлении места Д. П. Материалы дела переданы в суд, личность водителя была установлена позже.