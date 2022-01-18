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Стали известны подробности аварии со сбитой пенсионеркой в Петрозаводске

Новости. Происшествия
10:36, 19 Января 2022
фото: ГИБДД Петрозаводска

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В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали о ДТП на улице Чапаева.

Напомним, ранее появилась информация о произошедшей во вторник, 18 января, аварии с участием пешехода на улице Чапаева в Петрозаводске. В районе дома № 10 в 9.00 автомобиль Datsun сбил пешехода — 70-летнюю женщину, получившую травмы. Пенсионерка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем автомобиля находился 65-летний мужчина.

Как уточнили в ГИБДД Петрозаводска, водитель сам доставил пострадавшую в травмпункт, где ей была оказана необходимая помощь и назначено лечение.

Поскольку водитель уехал с места ДТП и при этом не сообщил об аварии в ГИБДД, в отношении мужчины был составлен протокол об оставлении места Д. П. Материалы дела переданы в суд, личность водителя была установлена позже.

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Комментарии

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Паниковский Михаил Самюэльевич
2022-01-19 10:46:14
дороги надо чистить от снега!!! Людей из-за отвалов не видно
Беня
2022-01-19 12:29:40
Паниковский Михаил Самюэльевич, дык бывает шо и машин, выезжающих из межквартальных проездов и прочих подворотней не видно, спасает свет фар, по которому можно угадать, шо за кучей кто-то притаился, шоб вдарить тебе в правую бочину :)
kipa
2022-01-19 11:38:39
Паниковский Михаил Самюэльевич, так ОНИ и так 35 тыс тонн снега куда то вывезли и никому не говорят куда .
Продали что ль? На санках вывозили, видел весь город и прокуроры видели тоже .
Беня
2022-01-19 12:27:03
kipa, не "куда", а "откуда". Все кучи где были там и есть. Где гребли и почему это не видно - это вопрос :)
Изя
2022-01-19 12:00:14
kipa, украли снего сволочи ))) А в казахстане покойников тоже из моргов утащили ())))))
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