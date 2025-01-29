Стали известны подробности аварии в Карелии, где пострадали дети

Возле первого российского курорта столкнулись два китайских автомобиля.
В Госавтоинспекции Карелии сообщили подробности аварии, произошедшей недалеко от поселка Марциальные Воды, на 27 километре дороги Шуйская-Гирвас.
По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля HAVAL совершил выезд на полосу встречного движения, где его машина столкнулась с Dongfeng DFM AX7.
В результате аварии травмы получили дети, находившиеся в автомобиле DFM, в возрасте 7 и 13 лет.
Ранее «Столица на Онего» сообщала об аварии, произошедшей возле поселка Марциальные Воды.
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