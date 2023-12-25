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Стали известны подробности аварии в Петрозаводске, где мужчина протаранил троллейбус

Новости. Общество
10:18, 26 Декабря 2023
фото: Госавтоинспекция Карелии

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В ГИБДД карельской столицы рассказали о странной аварии на улице Онежской Флотилии.

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности аварии, произошедшей вчера, 25 декабря, в районе дома № 2 по улице Онежской Флотилии.

Там троллейбус, за рулем которого находился 51-летний водитель, наехал на 39-летнего мужчину. Это произошло на остановке общественного транспорта.

В результате аварии мужчина получил травмы, ему было назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП выясняются.

В ГИБДД призвали пассажиров общественного транспорта быть осторожными и внимательными на остановках, входить и выходить из транспорта только после полной его остановки.

Напомним, ранее в ГИБДД сообщили «Столице на Онего», что троллейбус уже отъезжал от остановки, когда в него врезался бежавший петрозаводчанин.

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