Стали известны подробности аварии в Петрозаводске со сбитым на переходе пешеходом

В Госавтоинспекции сообщили, кто пострадал в ДТП на улице Черняховского.
Авария с участием пешехода произошла 20 декабря в 16.42 в районе дома № 6 по Лососинскому шоссе, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Volkswagen Tiguan под управлением 64-летнего водителя сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину.
В результате ДТП 73- летняя женщина была с травмами госпитализирована.
Ранее в сети появилось видео наезда на пешехода на улице Черняховского.
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