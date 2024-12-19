Стали известны подробности аварии в Петрозаводске со сбитым на переходе пешеходом

В Госавтоинспекции сообщили, кто пострадал в ДТП на улице Черняховского.

Авария с участием пешехода произошла 20 декабря в 16.42 в районе дома № 6 по Лососинскому шоссе, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Volkswagen Tiguan под управлением 64-летнего водителя сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину.

В результате ДТП 73- летняя женщина была с травмами госпитализирована.

Ранее в сети появилось видео наезда на пешехода на улице Черняховского.

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