Стало известно, кто погиб в смертельной аварии в Пряжинском районе

В Госавтоинспекции Карелии рассказали, кто погиб в аварии в Пряжинском районе.

Напомним, ДТП произошло сегодня, 23 июня в 10:50, на 361 километре автодороги «Кола» столкнулись два автомобиля.

По данным полиции, водитель Renault Logan, который двигался в сторону Петрозаводска, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с большегрузом Sitrak.

Водитель Chevrolet Aveo следовал за легковушкой Renault и в момент аварии столкнулся по касательной с участниками ДТП. Об этом сообщила полиция РК.

Водитель Renault, мужчина 1941 года рождения, погиб. На данный момент сведений о других пострадавших нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Прокуратура Пряжинского района проводит проверку по факту смертельного ДТП. На место происшествия выезжал прокурор района Константин Лебединский.