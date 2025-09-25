Стали известны подробности ДТП на пешеходном переходе в центре Петрозаводска

В Петрозаводске молодая женщина-водитель сбила пешехода на «зебре».
25 сентября на проспекте Ленина в Петрозаводске произошло ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход. Об этом мы писали ранее.
Стали известны подробности случившегося. Как рассказали в ГАИ Петрозаводска, около 16:51 в районе дома № 26 36-летняя водитель автомобиля Lexus не уступила дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе и совершила наезд.
62-летняя женщина переходила проезжую часть в установленном месте, когда ее сбила машина. В результате происшествия пенсионерка получила травмы, ей назначили необходимое лечение.
Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося.
Напомним, ранее было опубликовано видео с места происшествия. Удар оказался довольно сильным — женщина перевернулась в воздухе и упала в паре метров от «зебры». На помощь женщине тут же бросились очевидцы. Прохожие помогли пострадавшей подняться и увели ее с проезжей части. На записи видно, что водитель, по крайне мере, сразу после наезда из автомобиля не вышел.