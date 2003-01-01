Стали известны подробности ДТП на трассе «Кола» в Карелии

В Кондопожском районе внедорожник съехал в кювет после маневра обгона.
В Кондопожском районе Карелии на 452-м километре трассы «Кола» легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Об этом мы писали ранее. Стали известны подробности случившегося.
Авария произошла 2 октября в 9:05 утра. По данным Госоатоинспекции Карелии, водитель внедорожника Toyota Land Cruiser двигался в сторону Мурманска. Он выехал на встречную полосу для обгона.
В этот момент другой автомобиль, Ford, также начал обгонять. Чтобы избежать столкновения, водитель Toyota резко затормозил.
В результате его автомобиль съехал в левый кювет и врезался в деревья. 71-летний водитель иномарки получил телесные повреждения, его госпитализировали.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.