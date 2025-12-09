Стали известны подробности ДТП на трассе в Олонецком районе

В Госавтоинспекции Карелии рассказали, кто пострадал в аварии, которая произошла сегодня утром на юге республики.
В аварии, которая произошла сегодня, 10 декабря, в 08:55 на 16 км дороги «Олонец — Питкяранта — Леппясилта», были задействованы два автомобиля, сообщили в ГАИ по Карелии.
— По предварительным данным, водитель LADA Granta выполнял обгон автомобиля KIA, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Водитель иномарки, пытаясь избежать столкновения, также совершила съезд в кювет, — пояснили в ведомстве.
В результате ДТП травмы получили оба водителя — 21-летний юноша и 46-летняя женщина. По информации ведомства, пострадавшие — жители Карелии. Сейчас полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.
Ранее стало известно, что при столкновении микроавтобуса Fiat Ducato и большегруза ISUZU на трассе в Лоухском районе погиб 24-летний житель Челябинска. Кроме того, двое шофёров-петербуржцев получили травмы.