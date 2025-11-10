Стали известны подробности ДТП под Петрозаводском, где иномарка улетела в отбойник

Женщина пострадала в аварии в Прионежском районе.

Утром 10 ноября на 19-м километре трассы Петрозаводск-Суоярви столкнулись две иномарки. Авария случилась около поворота на кладбище Бесовец в Прионежском районе. Подробности рассказали в ГАИ Карелии.

По предварительной информации, 34-летняя водитель Volkswagen Jetta выезжала со второстепенной дороги и не уступила путь автомобилю Renault Duster. В результате произошло столкновение, после которого обе машины оказались на разных частях дороги.

Как мы писали ранее, Renault Duster после столкновения вылетел на высокий отбойник. По информации очевидцев, в автомобилях сработали подушки безопасности.

В аварии пострадала 45-летняя пассажирка Volkswagen. Женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.