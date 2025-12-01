Стали известны подробности ДТП с двумя фурами на севере Карелии

Стало известно, кто пострадал во вчерашней аварии на «Коле».
На 801-м километре автодороги «Кола» в Беломорском районе 1 декабря вечером произошло столкновение двух грузовиков. Об этом мы писали ранее. В ГАИ рассказали подробности происшествия.
Водитель «Вольво» с полуприцепом не справился с управлением на подъеме, полуприцеп занесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком «ДАФ». Водитель «ДАФ», 45-летний жи тель Мурманской области, получил травмы.
Тем же вечером на 464-м километре автодороги «Кола» в Кондопожском районе, на нерегулируемом перекрестке столкнулись «Ford Focus» и «Subaru». Водитель Ford не уступила дорогу автомобилю, двигавшемуся по главной дороге. В аварии пострадала женщина-водитель Ford.
Полиция продолжает проверку обстоятельств этих ДТП.