Стали известны подробности ДТП с горящим лесовозом на трассе в Карелии

По предварительным данным МЧС Карелии, после столкновения пламя охватило два автомобиля.

Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе регионального МЧС, 27 июня, около 10.20, на федеральной трассе «Кола», в районе поселка Матросы столкнулись лесовоз и «ГАЗель».



После удара грузовик загорелся, водитель успел покинуть кабину. По предварительным данным пожарных, пламя перекинулось на

«ГАЗель».



Информация о пострадавших уточняется. Напомним, ранее мы сообщали о пожаре в лесовозе, инцидент попал в объектив видеокамеры.