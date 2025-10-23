Стали известны подробности ДТП с мопедом в Петрозаводске

В карельской столице молодой человек на мопеде врезался в автомобиль.

Водитель мопеда пострадал в ДТП на улице Шотмана в Петрозаводске. Об этой аварии мы писали ранее. В ГАИ рассказали подробности вчерашнего происшествия.

23 октября в 12:15 в районе дома № 60 по Шотмана водитель транспортного средства Stels проявил невнимательность и не учел интенсивность движения. В результате он совершил наезд на стоящий автомобиль Chevrolet.

Водитель мопеда Stels, 23-летний молодой человек, получил телесные повреждения. Ему назначили лечение.

Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются. Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП.