Стали известны подробности ДТП с УАЗом в Суоярвском районе

Пострадали водитель и пассажир.

26 августа на 120-м километре автодороги Петрозаводск-Суоярви автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Об этом мы писали ранее. В ГАИ рассказали подробности случившегося.

27-летний водитель автомобиля УАЗ Хантер не справился с управлением на повороте. Машина выехала на обочину, а при попытке вернуться на проезжую часть опрокинулась.

В результате аварии пострадали водитель и его пассажир. Их доставили в Суоярвскую центральную районную больницу. На месте происшествия работали пожарные. Они осмотрели территорию, собрали информацию, смыли с дороги разлитое топливо и осколки стекла, отключили аккумулятор и стабилизировали автомобиль.