Стали известны подробности ДТП с участием велосипедиста в Петрозаводске

Перед тем, как стать жертвой аварии, велосипедист сам нарушил ПДД.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, велосипедисту 1990 года рождения, ставшему жертвой аварии, произошедшей на пересечении Комсомольского проспекта и набережной Ла-Рошель, была оказана разовая медицинская помощь.

Характерно, что за несколько секунд до аварии пострадавший сам нарушил ПДД. Он проехал на красный сигнал светофора пешеходный переход на Комсомольском проспекте в районе пересечения с улице Лизы Чайкиной.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Напомним, авария с участием автомобиля Nissan Qashqai и велосипедиста произошла 21 апреля в 08.11 утра. Водитель кроссовера не предоставил преимущества в движении велосипеду.