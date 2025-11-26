Стали известны подробности ДТП со сбитым в Петрозаводске подростком

13-летний подросток госпитализирован после ДТП на Лесном проспекте в карельской столице.

Вчера, 26 ноября в Петрозаводске на Лесном проспекте около торгово-развлекательного центра «Лотос Плаза» сбили ребенка. Об этом мы писали ранее. В ГАИ рассказали подробности случившегося.

В 17:42 20-летний водитель автомобиля Toyota совершил наезд на 13-летнего подростка. По предварительной информации, подросток перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате наезда несовершеннолетний получил травмы, мальчика доставили в Детскую республиканскую больницу.

Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку по факту ДТП, устанавливаются обстоятельства произошедшего.