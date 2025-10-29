Стали известны подробности ДТП в Медвежьегорске, где пострадал подросток

Подростка сбили на пешеходном переходе в Медвежьегорском районе.
В Медвежьегорске 75-летний водитель совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. ДТП случилось 29 октября в 12 часов на автодороге «А119 — Вологда-Медвежьегорск».
Водитель 1950 года рождения, управлявший автомобилем Škoda Yeti, не уступил дорогу 15-летнему подростку, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда несовершеннолетний получил травмы. Как ранее рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе МВД, врачи уже отпустили мальчика домой.
Обстоятельства происхождения устанавливаются.