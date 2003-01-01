Стали известны подробности ДТП в Петрозаводске, в котором пострадал ребенок на самокате

В Госавтоинспекции назвали возраст пострадавшего и рассказали детали происшествия.

В Петрозаводске на Финском проезде вчера, 1 октября, сбили ребенка на самокате. Об этом мы писали ранее.

Стали известны подробности случившегося. ДТП произошло в минувшую среду около 19:30 вечера в районе дома № 6. Мальчик не спешился с самоката перед нерегулируемым пешеходным переходом. 60-летний водитель автомобиля Lada не сбавил скорость перед «зеброй» и не успел пропустить юного самокатчика.

В результате наезда 11-летний мальчик получил телесные повреждения.

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

