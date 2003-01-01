Реклама на сайте
Новости

Стали известны подробности ДТП в Петрозаводске, в котором пострадал ребенок на самокате

10:00

В Карелии в октябре пройдут рейды для предотвращения ДТП с пешеходами

09:30

В России начали тестировать выплаты в цифровых рублях

09:00

Более 100 тысяч жителей Карелии вакцинировались от гриппа

08:40

В Костомукше пройдут похороны погибшего солдата

08:20

Супруги из Олонецкого района отметили золотую свадьбу

08:00

Банк России ввел новые правила оформления кредитных каникул

07:40

В Карелии запустили чат-бота МФЦ в мессенджере MAX

07:20

В Петрозаводске бдительный предприниматель спас пенсионерку от мошенников

07:00

Автомобиль сбил подростка на самокате в Петрозаводске

06:40

Российский топливный союз предупредил о массовом закрытии частных АЗС

00:10

Стрельба из винтовки, эстафета с люком и бросок через трубу: в Петрозаводске прошла Спартакиада в честь 20-летия «РКС»

23:30

В Петрозаводске начали разбирать Курганский мост через Лососинку

21:30

В Минприроды рассказали, что уже сделано на комплексе «Онежские петроглифы»

20:00

Назначен новый начальник Карельской таможни

19:29

5 миллионов за свободу: как карельские предприятия спасались от уголовного дела

19:00

Больше половины жителей Карелии не услышали звуки электросирен

18:40

«Толстой как блогер»: в музее «Кижи» подготовили новую экспозицию

18:20

В обманувшей карельских дольщиков строительной компании «Амперия» началась процедура банкротства

18:00

Хозяйский ротвейлер напал на жительницу Кеми

17:20

Облачно, безветренно и до +10°С: какая погода ожидается в Карелии 2 октября

17:00

Человек пострадал при съезде в кювет на севере Карелии

16:45

«Я тебя на куски порежу»: известный массажист из Петрозаводска с ножом угрожал соседям

16:30

Эльбрус и орел лидируют в голосовании на символ для банкноты в 500 рублей

16:15

Артур Парфенчиков объявил о повышении зарплат для бюджетников

16:12

30 тонн с 1 гектара: в Карелии идет сбор кукурузы

15:50

Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса

15:20

«БалтМостСтрой» завершает строительство Лобановского моста в Петрозаводске

15:05

Мэр Петрозаводска ответила в прямом эфире на вопросы о вывозе мусора

14:45

Леонида Белугу приговорили к штрафу в 500 млн рублей

14:25

Медицинский десант будет работать в Медвежьегорске два дня

14:10

Минпромторг опубликовал список автомобилей для использования в такси

13:50

Ночные заморозки продолжатся в Карелии

13:25

Петрозаводчанин потерял более миллиона рублей из-за мошенников

13:00

В Карелии назвали итоговое количество лесных пожаров в этом году

12:35

В Петрозаводске 1 октября пенсионеры могут ездить на троллейбусах и автобусах бесплатно

12:10

Суд вынес приговор главному инженеру управляющей компании, по вине которого пострадал ребенок

11:40

В Карелии задержан наркокурьер из Ленобласти

11:10

Открыта продажа билетов на самолеты из Петрозаводска в Череповец

10:50

В правительстве Карелии создана рабочая группа для контроля за вывозом мусора в гостевых домов

10:35

В столкновении двух иномарок в Петрозаводске пострадал 76-летний водитель

10:20

Бизнесмену Леониду Белуге 1 октября вынесут приговор

10:10

Магнитная буря на Земле продолжается уже тридцать часов

09:50

В Петрозаводске сбили 12-летнего велосипедиста

09:30

В России утвердили прожиточный минимум на 2026 год

09:00

В Петрозаводске ищут доноров с редкой группой крови

08:40

Жители дома на Древлянке решили отказаться от услуг компании, которая обсуживает домофоны

08:20

Схема движения изменится в центре Петрозаводска

08:00

Экс-депутат парламента Анна Позднякова возглавила объединение «Опора России» в Карелии

07:40

Ремонт моста в Колежме обойдется в 14 млн рублей

07:20

Десять единиц новой техники появилось у Кондопожского ДРСУ

07:00

В Карелии начнут мотивировать граждан для сбора водорослей

06:40

Финский политик призвал Запад восстановить отношения с Россией

00:10
Стали известны подробности ДТП в Петрозаводске, в котором пострадал ребенок на самокате
Сегодня 10:00 Дорожная хроника
Поделиться

В Госавтоинспекции назвали возраст пострадавшего и рассказали детали происшествия.

фото: © ГАИ Петрозаводска

В Петрозаводске на Финском проезде вчера, 1 октября, сбили ребенка на самокате. Об этом мы писали ранее.

Стали известны подробности случившегося. ДТП произошло в минувшую среду около 19:30 вечера в районе дома № 6. Мальчик не спешился с самоката перед нерегулируемым пешеходным переходом. 60-летний водитель автомобиля Lada не сбавил скорость перед «зеброй» и не успел пропустить юного самокатчика.

В результате наезда 11-летний мальчик получил телесные повреждения.

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Напомним, ранее петрозаводчанин рассказал, как горожане спасали сбитого на самокате восьмилетнего ребенка. Инструктор петрозаводской автошколы рассказал, как стал очевидцем и участником ДТП с ребенком и обратился к родителям.

Обсудить (0) в ленту
