Стали известны подробности ДТП в поселке Карелии, откуда госпитализировали 15-летнюю девочку

В поселке Хелюля автомобиль сбил девочку-подростка на пешеходном переходе, пострадавшая госпитализирована, сообщили в ГИБДД Карелии.

Во вторник, 15 ноября, в 7.50 в поселке Хелюля Сортавальского района пострадала девочка-подросток, которая переходила дорогу.

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил наезд на пешехода - 15-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована.

Минздрав Карелии рассказал о самочувствии пострадавшей.