Стали известны подробности гибели маленькой девочки под Петрозаводском

В Следкоме опровергли информацию о том, что мать девочки находилась в нетрезвом состоянии.

По факту гибели пятилетней девочки в поселке Чална под Петрозаводском было возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме Карелии.

По предварительной информации, девочка находилась вместе со своими братом и знакомой, также детьми, возле реки. Она подскользнулась, упала в воду и не выплыла.

В Следкоме подчеркнули, что, вопреки первоначальной информации, родители девочки не были пьяны. Это подтверждается результатами медицинского освидетельствования.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 27 июня, по поселке Чална Пряжинского района Карелии в 17.11 вечера. Пятилетняя девочка упала в реку Чална и утонула. Через 2 часа ее тело достали спасатели.