Стали известны подробности гибели пешехода под колесами грузовика в Прионежье

Ночью 13 ноября в Прионежском районе мужчина погиб под колесами большегруза.
Как «Столице на Онего» рассказали в карельской Госавтоинспекции, 13 числа, примерно в 02.30, водитель КамАЗа на дороге в Прионежском районе сбил насмерть пешехода.
Пешеход скончался до прибытия бригады скорой помощи.
Погибшему было около 40 лет, подробности происшествия устанавливаются.
Напомним, последствия трагедии на видео запечатлели очевидцы.
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