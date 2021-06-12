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Стали известны подробности гибели семьи с двумя маленькими девочками на озере в Карелии

Новости. Происшествия
15:00, 13 Июня 2021
фото: https://pixabay.com/

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели семьи из четырёх человек на озере Кумчозеро в Медвежьегорском районе.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, 12 июня 2021 года семейная пара с двумя несовершеннолетними детьми каталась на лодке на озере Кумчозеро вблизи деревни Покровское Медвежьегорского района. Лодка перевернулась, погибли родители и две девочки 3 и 6 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства происшествия.

На девочках, чьи тела уже подняли из воды, не было спасательных жилетов, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

«Гибель людей случилась из-за пренебрежения простыми правилами безопасности», - говорится в официальном сообщении КРПСС.

По информации КРПСС, в акватории озера Кумчезеро недалеко от деревни Покровское в Медвежьегорском районе 12 июня перевернулась лодка, в который находились родители 1990 года рождения и их дети – две девочки трех и шести лет. Тела детей были извлечены спасателями из медвежьегорского отряда КРПСС в тот же день. Поиск родителей в данный момент продолжается. Сегодня на место происшествия выдвинулись специалисты из петрозаводского отряда поисково-спасательной службы с необходимым для проведения поисковой операции оборудованием.

По предварительным данным, лодка перевернулась от сильного толчка при повороте. Однако трагедии можно было избежать, если бы на людях были надеты спасательные жилеты. И такие истории, к большому сожалению, не редкость, говорится в сообщении КРПСС.

Как пишет местный паблик Медвежьегорск Online, в перевернувшейся лодке вместе с мужем и детьми находилась учитель истории и обществознания местной школы. 

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