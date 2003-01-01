Стали известны подробности гибели женщины в автокатастрофе под Пряжей

В региональном МВД описали обстоятельства смертельного ДТП.

В ДТП, произошедшем на 442 км трассы 86К-398 в Пряжинском районе, погибла 58-летняя женщина-пешеход, сообщили в МВД Карелии.

— По предварительным данным полиции, недалеко от Крошнозера женщина-водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем «BMW», при прохождении левого поворота допустила занос своего транспортного средства и совершила наезд на стоящий на обочине автомобиль «Renault». На краю проезжей части в этот момент находилась женщина-пешеход 1967 года рождения, — рассказали там.

Столкнувшись с машиной, 41-летняя автоледи сбила пешехода и съехала в кювет.

Напомним, пострадавшая женщина скончалась в Пряжинской районной больнице.