Стали известны подробности исчезновения и гибели семилетней девочки в Карелии

Ребенок пропал днем ранее — 2 июля.

3 июля утром в озере Святозеро в Пряжинском районе рыбаки обнаружили тело семилетней девочки. Об этом мы писали ранее.

Как стало известно «Столице на Онего» от источника в правоохранительных органах, 2 июля около 10:00 девочка ушла из дома в селе Святозеро, с 13:00 до 14:00 местные видели ее на пирсе у водоема.

Вечером, когда девочка не вернулась с прогулки, ее мама забеспокоилась. Около 18:00 женщина пошла искать малышку, позже она обратилась в полицию. С 22:00 к поискам подключились местные жители. Искали практически всем поселком, но девочки нигде не было.

Пропавшую нашли мертвой сегодня, 3 июля, примерно в 08:30. Ее обнаружили в воде местные рыбаки. Видимых телесных повреждений нет. Предварительно, ребенок утонул. Точную причину смерти установит экспертиза.

Известно, что семья, потерявшая ребенка, — многодетная.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, следователи работают на месте происшествия.