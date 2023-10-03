Стали известны подробности исчезновения женщины с ребенком в Петрозаводске

Старшая дочь пропавшей жительницы Птицефабрики подала заявление в полицию.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии», пропавшие 30 сентября 49-летняя женщина и ее 9-летняя дочь до исчезновения гуляли, но потом вернулись в свою квартиру на Птицефабрике. Они оставили дома самокат, переоделись и вновь ушли из дома.

С кем женщина с дочкой вышли из квартиры, знает «МК в Карелии».

Ранее всех, кто видел женщину и девочку или знает, где они находятся, просили сообщить по номерам телефонов: 8 921 626 42 81 или 112.