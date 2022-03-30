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Стали известны подробности ликвидации пожара в Карелии, в котором погибли отец с ребенком

Новости. Происшествия
09:10, 09 Апреля 2022
фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН / ВК

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Более двадцати спасателей в течение четырех часов боролись с огнем в жилом доме в поселке Новая Вилга.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Новая Вилга поступило на пульт спасателей восьмого апреля в 03 часа 15 минут. Об этом информирует в соцсети Госкомитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Для ликвидации пожара привлекались 23 человека личного состава ПЧ-75 по охране Соломенного и ПЧ-47 по охране поселка Мелиоративный, 4 единицы техники и 6 звеньев газодымозащитной службы. Пожар был ликвидирован за 4 часа.

Ранее сообщалось, что в пожаре в жилом доме в Новой Вилге погибли отец и ребенок. Мать и еще один ребенок госпитализированы. Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка и мужчины в результате пожара. Прокуратура организовала проверку.

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