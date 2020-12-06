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Стали известны подробности лобового столкновения легковушки и фургона в Петрозаводске

Новости. Происшествия
10:27, 07 Декабря 2020
фото: ДТП ПТЗ
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В жесткой аварии, которая произошла в воскресенье на пересечении улиц Мелентьевой и Зайцева, пострадал пассажир фургона.

Напомним, ДТП с участием легкового автомобиля и фургона "Газель" произошло в минувшее воскресенье, 6 декабря, в 08-51.

Как уточнили в Госавтоинспекции Карелии, водитель автомобиля Volkswagen Polo при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с встречным автомобилем "ГАЗ-2705".

В результате ДТП пострадал пассажир фургона - 23-летний житель Олонецкого района. В момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности.

Момент ДТП попал в объектив  видеокамер компании "Ситилинк" и компьютерной сети "Сампо.ру".

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