Стали известны подробности масштабного пожара на лесозаготовительном пункте в Кондопоге

В огне, охватившем здание, благодаря грамотным действиям никто не пострадал.

Пресс-служба группы компаний «Карелия Палп» прокомментировали «Столице на Онего» пожар, произошедший на лесозаготовительном пункте 8 июня.

Пожар в здании по адресу: улица Советов, 50, в производственных помещениях на участке «Кондопожского лесопромышленного хозяйства», входящего в состав группы компаний «Карелия Палп», начался около 14.00 в воскресенье. Огонь охватил площадь 150 кв. метров.

Локализовать возгорание удалось к 16.30 силами МЧС. Как подчеркнули в пресс-службе, работники предприятия действовали согласно инструкции. Пострадавших нет, начато расследование причин произошедшего.

Напомним, масштабный пожар произошел вчера, 8 июня, на лесозаготовителтном пункте в Кондопоге.