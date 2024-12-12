Стали известны подробности несчастного случая со смертью дорожного рабочего в Карелии

В Госинспекции труда сообщили подробности расследования смертельного несчастного случая с дорожным рабочим в Карелии.

В Госинспекции труда Карелии нашему изданию сообщили подробности несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего с дорожным рабочим одной из строительных компаний.

Несчастный случай произошел на 652 километре трассы «Кола» в Сегежском округе Карелии.

По предварительным данным, сотрудник строительной организации скончался на рабочем месте.

Как рассказали «Столице на Онего» в инспекции труда, дорожный рабочий вышел из бытовки, чтобы приступить к своим трудовым обязанностям, и умер на пути к месту выполнения работ.

Надзорное ведомство приступило к расследованию несчастного случая со смертельным исходом.



По результатам расследования инспекция труда сделает выводы о причинах и обстоятельствах происшествия.