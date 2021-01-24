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Стали известны подробности новогоднего розыгрыша "Русского лото" 2021

Новости. Общество
17:25, 25 Января 2021
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По итогам розыгрыша всеми любимого "Русского лото" 1 января 581 россиянин стал обладателем выигрыша в 1 миллион рублей, еще 593 человека выиграли по 706 тысяч рублей.

Всего же за один день было разыграно 2,3 миллиарда рублей.

Как это происходило

Главный розыгрыш "Русского лото" по традиции прошел в прямом эфире НТВ 1 января. За розыгрышем также можно было наблюдать в соцсетях Столото и на медиафасадах в Москве. Впервые новогоднюю лотерею провели без Михаила Борисова, который скончался в прошлом году. Его заменил телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, сообщает "Вокруг ТВ".

Гостями программы стали Artik&Asti, Николай Басков, Полина Гагарина. Певица, кстати, поучаствовала в розыгрыше и выиграла 500 рублей. Всего в лотерее было почти 12 миллионов выигрышных билетов, один из которых и достался Гагариной.

Прозрачность

Розыгрыши всех без исключения тиражей "Русского лото" проходят под строгим контролем тиражной комиссии. В ее состав на безвозмездной основе входят дееспособные граждане России старше 18 лет. Такая комиссия осуществляет контроль за честностью и прозрачностью розыгрыша. При отсутствии каких-либо нарушений розыгрыш считается состоявшимся, что фиксируется в протоколе комиссии. С новогодним  тиражом "Русского лото", который состоялся 1 января 2021 годавсе было в порядке, что так же подтверждено соответствующим протоколом.

Технологичность

Проведение лотерей, распространяемых под брендом "Столото" (в портфеле брендов 17 лотерей), основано на современной технологической базе. Это важно, потому что розыгрыши предполагают проведение многочисленных операций и обработку крупных массивов данных.

Инновационными решениями Столото обязано холдингу S8 Capital, основанному бизнесменом Арменом Саркисяном. Он создал бренд "Столото", который вместе с другими проектами вошел в этот холдинг. В портфеле холдинга значатся проекты в самых разных бизнес-сферах: ритейл, e-commerce, телеком и даже в сфере цифровых медиа. В числе активов S8 есть следующие:
• помощник в выборе страховок Страховка.Ру;
• оператор связи Next Mobile;
• популярное спортивное издание Sport24;
• сервис сравнения цен Price.ru.

Благодаря инвестициям в инновации  все бизнесы S8 Capital Армена Саркисяна работают в рамках единой высокотехнологичной экосистемы, и "Столото", занимающееся распространением государственных лотерей, не исключение.  IT-ландшафт крупнейшего распространителя лотерей сегодня можно смело сопоставить с IT-архитектурой финтех-компаний. К слову, Армен Меружанович Саркисян  летом прошлого года принимал участие во встрече с лидерами IT-индустрии в нашей стране Встреча проходила в Иннополисе, главной темой обсуждения стало будущее лидерство России в этой сфере IT.

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Комментарии

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