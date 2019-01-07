Стали известны подробности о состоянии здоровья полицейского, автомобиль которого протаранили в Петрозаводске

В МВД сообщили информацию о состоянии здоровья сотрудника полиции, попавшего в ночное ДТП.

Сотрудник правоохранительных органов, управлявший служебной машиной, которую сегодня ночью протаранил автомобиль "BMW", проходит лечение в больнице скорой медицинской помощи.

Полицейскому назначено лечение, его жизнь вне угрозы, сообщили в пресс-службе МВД корреспонденту "Столицы на Онего".

Также в результате аварии были травмированы водитель и пассажирка "BMW".

Как заявляют в полиции, МВД проводит проверку по факту ДТП. Если вина сотрудника полиции будет установлена, он будет привлечен к ответственности.

Седьмого января в полночь в районе остановки общественного транспорта "ТРЦ Макси" на проспекте Ленина произошло ДТП с участием автомобиля "BMW 530" и полицейской машины "Ford Focus".