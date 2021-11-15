Стали известны подробности обвинения, предъявленного директору регоператора по вывозу мусора в Карелии Ивану Новикову

«Столица на Онего» узнала, с какой целью, по версии следствия, руководитель ООО «Карельский экологический оператор» Иван Новиков за 200 тысяч хотел купить базу данных Единого информационно-расчетного центра Карелии, и кто выступил посредником.

Как считает следствие, директор ООО «Карельский экологический оператор» (ранее ООО «Автоспецтранс») Иван Новиков хотел получить базу данных Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ), который через свои расчетные центры предоставляет большой комплекс услуг. Это, например, начисление платы за различные жилищно-коммунальные услуги: взносы на проведение капитального ремонта, плата за наем жилья; выпуск и организация доставки единых платежных счетов; сбор платежей, учет и распределение поступающих денежных средств, включая их перечисление предприятиям ЖКХ, и другие услуги.

Опытный работник ЖКХ Иван Новиков, вероятно, понимал, что при наличии такой обширной базы данных потребителей услуг в подведомственном ему ООО «Карельский экологический оператор», предприятие смогло бы значительно увеличить свою прибыль.

В случае получения такой базы, Новиков, по данным следствия, планировал расторгнуть договор с ЕИРЦ. И тогда регоператор по вывозу мусора в Карелии смог бы предоставлять названный выше комплекс услуг самостоятельно, с большей для него прибылью. Но поскольку самостоятельное создание такой базы данных – долгое и дорогое занятие, со сбором необходимых данных в ЕГРЮЛ, Росреестре, других организациях, Иван Новиков, как показали последующие события, решил по дешевке - всего за 200 тысяч рублей - купить базу в Едином информационно-расчетном центре.

Кто выступил посредником, читайте в статье Светланы Лысенко "Я вам денежку принес".