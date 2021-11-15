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Стали известны подробности обвинения, предъявленного директору регоператора по вывозу мусора в Карелии Ивану Новикову

Новости. Криминал
09:05, 04 Января 2022
фото: © ООО «Автоспецтранс»; © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

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«Столица на Онего» узнала, с какой целью, по версии следствия, руководитель ООО «Карельский экологический оператор» Иван Новиков за 200 тысяч хотел купить базу данных Единого информационно-расчетного центра Карелии, и кто выступил посредником.

Как считает следствие, директор ООО «Карельский экологический оператор» (ранее ООО «Автоспецтранс») Иван Новиков хотел получить базу данных Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ), который через свои расчетные центры предоставляет большой комплекс услуг. Это, например, начисление платы за различные жилищно-коммунальные услуги: взносы на проведение капитального ремонта, плата за наем жилья; выпуск и организация доставки единых платежных счетов; сбор платежей, учет и распределение поступающих денежных средств, включая их перечисление предприятиям ЖКХ, и другие услуги.

Опытный работник ЖКХ Иван Новиков, вероятно, понимал, что при наличии такой обширной базы данных потребителей услуг в подведомственном ему ООО «Карельский экологический оператор», предприятие смогло бы значительно увеличить свою прибыль.

В случае получения такой базы, Новиков, по данным следствия, планировал расторгнуть договор с ЕИРЦ. И тогда регоператор по вывозу мусора в Карелии смог бы предоставлять названный выше комплекс услуг самостоятельно, с большей для него прибылью. Но поскольку самостоятельное создание такой базы данных – долгое и дорогое занятие, со сбором необходимых данных в ЕГРЮЛ, Росреестре, других организациях, Иван Новиков, как показали последующие события, решил по дешевке - всего за 200 тысяч рублей - купить базу в Едином информационно-расчетном центре.

Кто выступил посредником, читайте в статье Светланы Лысенко "Я вам денежку принес".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2022-01-04 09:29:56
Под «социальным государством» обычно имеют в виду страны Скандинавии. Но самая большая социальная страна — это, конечно, Германия. Где любой бедняк может встретить Рождество с устрицами (и даже с икрой).
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Аналитика

Сегодня 09:00
Расследование
Я вам денежку принес
Кто, по версии следствия, выступил посредником передачи денег от директора ООО «Карельский экологический оператор» Ивана Новикова сотруднику Единого информационно-расчетного центра Карелии.
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