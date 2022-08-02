Стали известны подробности поиска заблудившегося на севере Карелии грибника

Добровольцы из отряда «ЛизаАлерт» в Костомукше рассказали, как искали ночью в лесу пенсионера при температуре +6 градусов.

Напомним, инцидент произошел 31 июля. Из дачного поселка под Костомукшей 64-летнеий мужчина, имеющий проблемы со здоровьем, ушел в лес за грибами и не вернулся. Звонок с просьбой помочь поступил на горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Карелии в 20.15. Об этом сообщили в паблике отряда.

«После сбора первичной информации, принимается решение о выезде. Поиск очень волнительный, ведь, это первая заявка в природной среде для волонтеров в Костомукше», — пишут в паблике.

На место пропажи выехало 10 человек. Инфорги поиска прозванивали больницы, распространяли информацию в сети.

«Поисковики разделились на 2 „лисы“ для отработки поставленных задач. Время играет против нас — температура ночью всего +6. Лишь бы успеть… Работая на отклик, поисковики вслушиваются в каждый шорох, точно выполняя поставленную задачу: кричим каждые 200 метров, обязательно в три стороны, слушаем не менее 40 секунд. Спустя 30 минут, группа слышит долгожданный отклик. С замиранием сердца кричат снова, и снова слышат ответ. „Лисы“ быстро определяют направление отклика и уже через 5 минут сообщение от Сергея: „Найден. Жив. Выводим из леса. Скорая помощь не требуется“», — рассказали поисковики.