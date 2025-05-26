Стали известны подробности пожара на заправке в Пудожском районе Карелии

Пожар начался вчера вечером, 3 июня.
Время пожара на топливозаправочный пункте в Пудожском районе Карелии «Столице на Онего» уточнили в МЧС региона.
Выяснилось, что информация о пожаре поступила вчера, 3 июня, в 23.13 вечера.
Полностью сгорели 2 топливо-разливочные колонки. Пострадавших, как уточнили в МЧС, не было. Причины возгорания в настоящий момент уточняются.
Напомним, ранее появилась информация о пожаре на топливозаправочный станции на территории предприятия в Пудожском районе.
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