Стали известны подробности пожара на заправке в Пудожском районе Карелии

фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

Пожар начался вчера вечером, 3 июня.

Время пожара на топливозаправочный пункте в Пудожском районе Карелии «Столице на Онего» уточнили в МЧС региона.

Выяснилось, что информация о пожаре поступила вчера, 3 июня, в 23.13 вечера.

Полностью сгорели 2 топливо-разливочные колонки. Пострадавших, как уточнили в МЧС, не было. Причины возгорания в настоящий момент уточняются.

Напомним, ранее появилась информация о пожаре на топливозаправочный станции на территории предприятия в Пудожском районе.