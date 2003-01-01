Стали известны подробности пожара в Кондопожской больнице

В Минздраве Карелии рассказали новые подробности возгорания в медучреждении в Кондопоге.

Замминистра здравоохранения Карелии Игорь Кижнерман, который выезжал на место возгорания, подтвердил «Столице на Онего», что 23 сентября в здании медучреждения в кабинете на втором этаже произошло возгорание стоматологического компрессора. Он задымился.

— Работники больницы действовали по всем нормам и инструкциям. Вывели пациентов, как и положено при любом даже минимальном задымлении. Также было отключено электроснабжение. Приехали пожарные. Возгорание устранили без использования воды. Ничего там не заливали. Ущерб минимальный. Собственно, только сама установка, — прокомментировал Кижнерман.

Таким образом предварительная информация о минимальном ущербе в больнице подтвердилась.

