Стали известны подробности пожара в Кондопожской больнице
Сегодня 10:30 Происшествия
Поделиться

В Минздраве Карелии рассказали новые подробности возгорания в медучреждении в Кондопоге.

фото: © Кондопожская ЦРБ

Замминистра здравоохранения Карелии Игорь Кижнерман, который выезжал на место возгорания, подтвердил «Столице на Онего», что 23 сентября в здании медучреждения в кабинете на втором этаже произошло возгорание стоматологического компрессора. Он задымился.

— Работники больницы действовали по всем нормам и инструкциям. Вывели пациентов, как и положено при любом даже минимальном задымлении. Также было отключено электроснабжение. Приехали пожарные. Возгорание устранили без использования воды. Ничего там не заливали. Ущерб минимальный. Собственно, только сама установка, — прокомментировал Кижнерман.

Таким образом предварительная информация о минимальном ущербе в больнице подтвердилась.

Ранее мы сообщали, что в поселке Святозеро построили новый ФАП. 

Олег Ермолаев
вице-премьер Карелии по экономике
Наша стратегия — ежегодный рост объема инвестиций на 5 млрд рублей
Об рекордных инвестициях в карельскую экономику и дальнейших планах.

подробнее

