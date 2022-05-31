Стали известны подробности серьезной аварии на трассе в Карелии (ФОТО)

В Госавтоинспекции рассказали, как произошла авария в Сегежском районе, где опрокинулась фура.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, серьезная авария произошла на 665 километре трассы «Кола» в 0.40 ночи 1 июня.

По предварительным данным, 51-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Corolla не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком Volvo.

В результате ДТП были травмированы оба водителя, а также 12-летний пассажир легковушки.

Ранее появились фото последствий аварии — фура после столкновения выехала в кювет, где перевернулась.