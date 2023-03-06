Стали известны подробности смертельного ДТП на юге Карелии

Водитель «Лады» по пути из Петербурга в Сегежу слишком разогнался и выехал под фургон.

Как нашему изданию рассказали в пресс-службе ГИБДД Карелии, 8 марта, в 15.03, на 304 километре федеральной трассы «Кола» (Олонецкий район) произошло смертельное ДТП.



По предварительным данным, житель поселка Валдай Сегежского района возвращался домой из Петербурга. На прямом участке трассы при плохой погоде он неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где врезался в фургон китайского производства.



В результате водитель «Лады» скончался. Автомобилист в китайском фургоне не пострадал. Проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются.



Напомним, спасателям пришлось доставать тело погибшего с помощью специального инструмента.