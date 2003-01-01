Стали известны подробности смертельного ДТП на севере Карелии

Ранее спасатели Лоухского района сообщили о смертельном ДТП на дороге в сторону Суоперя от районного центра.

Как уточнили в ГАИ, медицинское освидетельствование показало, что водитель иномарки был пьян. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Авария произошла около 16.00, на 94-м километре дороги "Лоухи-Суоперя". По предварительной информации, 54-летий водитель автомобиля Geely не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Honda.

В Госавтоинспекции Карелии рассказали, кто погиб в аварии на дороге в Лоухском районе.

