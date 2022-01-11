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Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе «Кола» в Карелии

Новости. Происшествия
10:32, 12 Января 2022
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

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Госавтоинспекция Карелии сообщила обстоятельства автокатастрофы в Кемском районе, в которой погибла женщина.

Автокатастрофа произошла во вторник, 11 января, в 16 часов 17 минут на 864 км. + 388 м. федеральной автодороги «Кола» Санкт-Петербург — Мурманск. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

По предварительным данным, водитель автомобиля «LADA Kalina» при встречном разъезде с автомобилем «Dodge RAM» с прицепом и грузовиком «DAF» с полуприцепом допустил выезд на встречную полосу, где по касательной столкнулся с грузовиком. От удара «LADA» съехала в правый по ходу движения кювет.

В результате происшествия 44-летний водитель «LADA», житель Мурманской области, травмирован. Его 48-летняя пассажирка, также жительница Мурманской области, получила смертельные травмы, от которых скончалась на месте ДТП.

Инспекторы ДПС на месте происшествия до прибытия бригады медиков оказали пострадавшему мужчине первую помощь. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее были опубликованы кадры с места трагедии.

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