Стали известны подробности смертельного ДТП в Олонецком районе Карелии

В дорожной аварии на федеральной автодороге погибли водители обеих легковушек, сообщили в ГИБДД Карелии.
По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, 15 ноября около 08.00 на 325 километре автодороги «Кола» произошло встречное столкновение автомобилей Skoda Octavia и Renault Logan.
В результате ДТП погибли оба водителя - мужчины 45 и 42 лет. Спасатели извлекли тела из автомобилей с помощью специнструмента.
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