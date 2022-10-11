Стали известны подробности смертельного ДТП в Олонецком районе Карелии

В дорожной аварии на федеральной автодороге погибли водители обеих легковушек, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, 15 ноября около 08.00 на 325 километре автодороги «Кола» произошло встречное столкновение автомобилей Skoda Octavia и Renault Logan.



В результате ДТП погибли оба водителя - мужчины 45 и 42 лет. Спасатели извлекли тела из автомобилей с помощью специнструмента.