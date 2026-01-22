Стали известны подробности смертельного ДТП в Прионежском районе

РЕКЛАМА
Тема недели
От помощи к новой жизни: 2025 год фонда «Защитники Отечества» в Карелии
21 января, 12:20 Статьи
Личное мнение
Вызов для взрослых: детский омбудсмен Карелии о том, как удержать поколение Альфа от трагедий
19 января, 10:55 Статьи
Кинотетрис
«Марти Великолепный»: жизнь как пинг-понг, или трагикомедия о спортсмене-авантюристе
16 января, 18:00 Статьи
Новости

«Динамо-Карелия» взяла реванш у «Красной Машины»

09:21

В Муезерском районе Карелии простились с погибшим на СВО Иваном Росинским

08:59

Молодая пара петрозаводчан спасалась в лесу после поломки снегохода

08:41

В Петрозаводске пройдут проверки водителей на трезвость

08:20

Суд взыскал с бывшего главы Кааламского поселения более 2 млн рублей в бюджет

08:01

Житель Карелии Андрей Трофимов прогиб на СВО

07:40

Верховный суд Карелии сегодня решит судьбу Леонида Белуги

07:16

Часть домов на Ключевой из-за аварии осталась без холодной воды

06:55

Синоптики рассказали, какой будет погода в Карелии в конце января

06:39

Илон Маск на форуме в Давосе предупредил о риске реализации сценария «Терминатора»

00:10

Чем запомнился этот день

22:20

Новый каток открыли в поселке Куркиеки

21:30

Игорь Руденя высоко оценил обновленный кинотеатр «Октябрь» в Олонце после капремонта

20:40

Петербургского мультипликатора в третий раз номинировали на «Оскар»

20:02

Специалисты газовой службы смогут отключать газ за нарушение правил безопасности

19:36

Аудитория VPN выросла в 20 раз после масштабных блокировок в России

19:15

Карельский Роспотребнадзор напомнил о мерах защиты от гриппа и простуд

19:04

Биатлонистка из Карелии завоевала золото на всероссийских соревнованиях

18:42

Дома культуры в районах Карелии получат финансовую поддержку

18:28

Прокуратура Карелии требует компенсацию у школы за травму семиклассницы

18:12

В Карелии задержали нарушителя российско-финской границы

18:02

Боксёр из Карелии стал лучшим на всероссийском турнире среди юношей

17:42

Пропавшего в Петрозаводске 17-летнего подростка объявили в розыск

17:20

Сбер инвестирует в профессию будущего: Process Mining для нового поколения специалистов

17:12

Игорь Руденя и Артур Парфенчиков оценили работу нового животноводческого комплекса в селе Видлица

17:06

Синоптики предупредили о неблагоприятных метеоусловиях в Карелии

17:01

Жюри выбрало эскизы для «Гипербореи-2026»

16:53

Заслуженному учителю Республики Карелия исполнилось 80 лет

16:42

Житель Карелии выиграл в лотерею более 13 миллионов рублей

16:33

В Карелии утвердили ежемесячную выплату 9 600 рублей для ряда пожарных и спасателей

16:21

Крупнейшие банки России снизили ставки по коротким вкладам до минимума с 2024 года

16:07

В Госдуме хотят ужесточить проверку доходов для получения кредитов

15:47

Стало известно, когда откроется поликлиника на Кукковке

15:35

Две женщины пострадали в ДТП на трассе «Сортавала»

15:25

В посёлке Хи́тойла продолжают строительство социально-культурного центра

15:13

Выплата для мам-студенток увеличилась до 150 тысяч рублей

14:58

В Петрозаводске обновят десятки многоквартирных домов, заменят лифты и крыши

14:45

Минимальная продуктовая корзина в России подорожала

14:32

Инспекторы ДПС помогли попавшему в беду водителю на трассе в Карелии

14:14

Спасатели ликвидировали пожар в общежитии в Лахденпохье

14:11

В 2026 году лекарства начнут отпускать через «Почту России»

13:56

В Карелии произошло возгорание на территории карьера

13:42

В Петрозаводске обновят восемь контейнерных площадок

13:22

Прокуратура поддержала требование карельских профсоюзов о выплате северных молодежи с первого дня работы

13:17

В Карельском зоопарке больше не будет выступлений львиц

13:10

Хозяйственная постройка сгорела под Петрозаводском

13:01

В России предложили ввести плату за каждую попытку сдачи экзамена на водительские права

12:45

Жители Карелии предпочитают Xiaomi и Samsung

12:38

В Госдуме предложили расширить условия для получения почётного звания «Ветеран труда»

12:30

Элиссан Шандалович обозначил задачи на заключительную парламентскую сессию

12:20

В Карелии планируют создать научный центр в сфере биотехнологий

12:15

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в преступлении

11:57

Преподаватель ПетрГУ вошел в Квалификационную коллегию судей Карелии

11:42

В Лахденпохском районе перекроют дороги из-за ралли

11:22

2700 участков выдано в Карелии по программе «Гектар в Арктике»

11:02

Вузы изменили перечень вступительных экзаменов

10:59

Тренер «Динамо-Карелия» объяснил проигрыш своей команды в выездном матче

10:48

Стала известна сумма компенсации за гибель трёх человек в страшном ДТП на Ключевой

10:32

Женщина-водитель получила травмы в ДТП в Кондопоге

10:22

В Петрозаводске мошенники обманули двоих мужчин

10:11

Взял деньги на Mercedes, потратил на бизнес: в Карелии вынесен приговор мошеннику

09:55

Итальянские ученые подтвердили водоочистительные свойства карельского шунгита

09:41

Жители семи домов в центре Петрозаводска остались без холодной воды

09:28

Мечту маленького Андрея исполнили полицейские из Пряжи

09:22

С 1 марта в России вступят в силу новые правила обучения в автошколах

08:58

Форелеводам отказали в создании участка на Шуезере в Карелии

08:39

Две карельских компании вошли в топ лучших работодателей России

08:23

Капремонт девяти школ планируют завершить в Карелии в 2026 году

08:02

Стало известно, кто из знаменитостей выступит на фестивале «Гиперборея» в Петрозаводске

07:44

Пострадавшей от нападения собак пенсионерке из Карелии выплатят 100 тысяч рублей компенсации

07:22

Жителя Сортавалы приговорили к 14 годам колонии за развратные действия с детьми

07:01

Более 180 волков добыли карельские охотники в 2025 году

06:44

В России ужесточаются меры против мессенджера Telegram

00:13
Стали известны подробности смертельного ДТП в Прионежском районе
21 января, 08:39 Дорожная хроника
Один человек погиб, пятеро пострадали.

фото: Отряд противопожарной службы Прионежского района

20 января на 138-м километре автодороги «Петрозаводск-Ошта» в Прионежском районе одно за другим произошли два ДТП. Об этом мы писали ранее. Стали известны подробности, опубликованы фото с места происшествия.

По данным спасателей, около14:24 автомобиль Chevrolet Niva съехал в кювет. На вызов отправились трое пожарных из села Деревянное. Когда они приступили к работе, на этом же участке дороги произошло второе ДТП. По предварительным данным, водитель другой машины Niva выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Renault.
В результате второй аварии погибла пассажирка автомобиля Niva. Женщина скончалась от полученных травм в машине скорой медицинской помощи.

Спасатели на месте провели отключение аккумуляторных батарей на всех разбитых автомобилях, оградили место происшествия и организовали транспортировку пострадавших. Все транспортные средства получили значительные повреждения. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Всего в результате двух аварий пострадали пять человек. Всех их доставили в Петрозаводскую больницу скорой медицинской помощи.

