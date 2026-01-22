Стали известны подробности смертельного ДТП в Прионежском районе

Один человек погиб, пятеро пострадали.
20 января на 138-м километре автодороги «Петрозаводск-Ошта» в Прионежском районе одно за другим произошли два ДТП. Об этом мы писали ранее. Стали известны подробности, опубликованы фото с места происшествия.
По данным спасателей, около14:24 автомобиль Chevrolet Niva съехал в кювет. На вызов отправились трое пожарных из села Деревянное. Когда они приступили к работе, на этом же участке дороги произошло второе ДТП. По предварительным данным, водитель другой машины Niva выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Renault.
В результате второй аварии погибла пассажирка автомобиля Niva. Женщина скончалась от полученных травм в машине скорой медицинской помощи.
Спасатели на месте провели отключение аккумуляторных батарей на всех разбитых автомобилях, оградили место происшествия и организовали транспортировку пострадавших. Все транспортные средства получили значительные повреждения. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Всего в результате двух аварий пострадали пять человек. Всех их доставили в Петрозаводскую больницу скорой медицинской помощи.