Стали известны подробности смерти инструктора турбазы в Карелии

Госинспекция труда Карелии завершила расследование гибели инструктора гостинично-туристического комплекса «Ладожская усадьба».

Трагедия случилась в городе Сортавала в поселке Ниэмелянхови 20 мая около трех часов дня. Мужчине стало плохо на причале туристического комплекса. Прибывшие на место врачи констатировали смерть работника.

Как рассказали в пресс-службе Госинспекции труда Карелии, в ходе расследования комиссия пришла к выводу о том, что несчастный случай не связан с производством.

– Установлено, что работодатель допустил нарушение законодательства об охране труда в отношении погибшего работника. Так, работнику не был проведен вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, обучение и проверка знаний требований охраны труда в установленном законом порядке, работодатель не обеспечил создание и функционирование системы управления охраной труда, – рассказали в ведомстве.

Виновных привлекут к административной ответственности.

Ранее стали известны подробности смерти водителя другого предприятия.